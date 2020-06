Karim Belhocine: "Il va falloir travailler plus dur encore"

Le coach des Zèbres pense à la reprise des entraînements et à l'Europa League, qui attendra ses troupes la saison prochaine.

Alors que la reprise approche pour les joueurs du Sporting, Karim Belhocine se confie sur le site officiel du club et il est évidemment heureux de voir la saison arriver, avec la Coupe d'Europe en perspective. "Tout le monde doit être conscient que l’on a effectué une bonne saison et que nous avons, nous tous, mérité cette troisième place et cette qualification en Coupe d’Europe."

"L'Europa League? Un palier qu'il ne faut pas appréhender"

Le Sporting devra toutefois patienter pour savoir à quelle sauce européenne il sera mangé. Soit les qualifications, soit les poules de l'Europa League. "On verra bien", répond le coach carolo qui sait aussi que la saison qui arrive sera celle de la confirmation: "On doit encore travailler plus dur, continuer à essayer de grandir ensemble tout en étant volontaires et solidaires afin de réussir à atteindre nos objectifs."

"L’Europa League est un palier dans cette évolution qu’il ne faut pas appréhender. Nous devons rester nous-mêmes avec nos valeurs et nous devrons aborder chaque match sans complexe en jouant notre football et en faisant ce que nous aimons faire, c’est-à-dire, mouiller son maillot, se battre pour ses couleurs, pour sa ville."