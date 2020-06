La Liga reprend : voici cinq bonnes raisons d'être devant sa télévision !

Comptant parmi les plus prestigieuses compétitions du football européen, La Liga promet des semaines à venir passionnantes. Pourquoi cette fin de saison est-elle à suivre de près ?

Après plus de trois mois d'absence, la première division de football espagnol a repris son cours hier soir avec le grand derby opposant le FC Séville au Real Betis (score final : 2-0). Un retour attendu par les fans de football du monde entier depuis de longues semaines. Entre une course au titre haletante, un suspense intense dans la course à l'Europe et le retour des stars, on vous explique pourquoi cette fin de saison est à ne manquer sous aucun prétexte.

1) Le FC Barcelone et le Real Madrid au coude-à-coude dans la course au titre

Comptant parmi les meilleures équipes de football à l'échelle mondiale, les deux géants espagnols se rendent coup pour coup dans une course au titre riche en rebondissements. En effet, aucune des deux équipes n'est parvenue à prendre l'ascendant sur l'autre, bien que plusieurs occasions de creuser l'écart se soient présentées d'un côté comme de l'autre. C'est pourquoi, alors qu'il reste encore onze journées à disputer, le Barça, leader au classement, ne compte que deux points d'avance sur son dauphin, le Real Madrid (58 points contre 56). Une proximité qui ne permet pas de dégager un favori, ce qui est assez inédit. Par conséquent, cette fin de saison sera l'occasion de suivre une course au titre haletante opposant deux équipes emblématiques et rivales.

2) Lionel Messi

Comment parler de la Liga sans évoquer Lionel Messi ? L'attaquant du Barça domine le football espagnol depuis plus d'une dizaine d'années. Cette saison, il occupe une fois de plus la première place du classement des buteurs avec 19 réalisations (et 12 passes décisives) en 22 rencontres de championnat. Des statistiques hors-normes qui témoignent de la qualité surnaturelle du joueur de 32 ans. Rien que par sa présence, Lionel Messi constitue donc une raison suffisante pour donner envie aux fans de football de suivre la Liga. Néanmoins, ces derniers mois, certains observateurs tendent à critiquer ses performances dans les grands matchs (la faute à sa prestation moyenne lors du dernier Clasico). Ainsi, les prochains mois permettront de voir si la star argentine est capable de répondre présent dans une période clé de la saison pour mener son équipe jusqu'au titre.

3) Le retour d'Eden Hazard

Arrivé en juillet dernier à la Casa Blanca, le capitaine des Diables Rouges a vécu une saison galère avec les Merengues. Miné par des blessures à répétition, il n'a disputé que 10 rencontres de championnat jusqu'à présent (pour 1 but et 4 passes décisives). Pour autant, le retour à l'entraînement de l'ancien joueur de Chelsea a été remarqué ces derniers jours tant ce dernier semble affûté. Par conséquent, l'attaquant de 29 ans devrait faire son retour à la compétition ce week-end. Il lui reste onze matchs pour prouver qu'il n'a rien perdu de son talent et que le Real Madrid a bien fait de miser sur lui pour en faire son leader offensif.

4) Une course à l'Europe imprévisible

Derrière le FC Barcelone et le Real Madrid, les clubs espagnols se disputent les places qualificatives pour les prochaines compétitions européennes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que rien n'est encore joué. En effet, pas moins que cinq équipes sont candidates et se tiennent en cinq points (avant la victoire de Séville hier) au classement, de la septième à la troisième place. Par conséquent, il est difficile de prédire qui du FC Séville, de la Real Sociedad, de Getafe, de l'Atlético Madrid ou du FC Valence validera son billet pour la Ligue des Champions et qui sera qualifié pour l'Europa League. Des interrogations auxquelles les différentes équipes seront chargées de répondre.

5) L'Espanyol Barcelone, un club mythique en danger

Actuellement lanterne rouge de La Liga avec sept points de retard devant le premier non relégable (Eibar), l'Espanyol Barcelone est dans une posture très incomfortable dans la course au maintien. La descente du club barcelonais serait un véritable séïsme pour le football espagnol puisque les Pericos disputent actuellement leur 26e saison consécutive en Liga ! Si leur sauvetage apparaît comme miraculeux dans l'état actuel des choses, le rival du FC Barcelone n'est pas encore condamné et il faudra suivre ses prestations avec attention durant les prochaines semaines.

Ainsi, après 90 jours d'absence, la Liga reprend donc ses droits ce week-end et il semble impératif de suivre cette fin de saison du championnat espagnol qui s'avère passionnante. D'autant plus que le format mis en place par la ligue le permet puisque le calendrier est aménagé de sorte à ce qu'il compte au moins une rencontre par jour jusqu'à la fin de la saison et qu'aucun match ne se déroule simulaténement.