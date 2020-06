Les adieux de Jean Butez à l'Excel Mouscron: "Merci!"

Il est temps pour Jean Butez de franchir un cap, mais il n'a pas oublié de saluer le club qui l'a révélé.

Trois ans plus tard, Jean Butez a donc obtenu le transfert qu'il espérait. Après avooir brillé entre les cages de l'Excel Mouscron, le portier français défendra désormais celles du Great Old, où il espère lutter pour remporter des trophées et pour les places européennes.

Mais, avant de partir, Jean Butez a tenu à saluer l'Excel Mouscron. "Un travail accompli dans une ambiance familiale et agréable", le Français n'a oublié personne.

Si une nouvelle page l'attend désormais au Bosuil, l'aventure mouscronnoise restera celle qui lui a permis de lancer sa carrière: prêté par le LOSC il y a trois ans, Jean Butez avait su convaincre la direction mouscronnoise et il quitte le Canonnier, trois ans plus tard, avec 58 matchs et 16 clean sheets à son compteur.