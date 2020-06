Benat San José croise les doigts pour Musona et Prevljak : "Au moins un des deux"

Le technicien espagnol a déjà accueilli deux nouvelles recrues avec les arrivées de Baby et Defourny. Mais le coach d'Eupen espère retrouver ses deux attaquants prêtés l'hiver dernier.

Arrivés cet hiver en prêt, Knowledge Musona et Smail Prevlajk ont laissé de très bonnes impressions du côté d'Eupen. C'est pourquoi les dirigeants du club germanophone souhaitent conserver les deux joueurs. "Nous voulons construire la meilleure équipe possible et nous sommes ambitieux", a confié Benat San José.

Prêté par Salzbourg, Prevlajk avait planté quatre buts en cinq rencontres avec les Pandas tandis que Musona avait inscrit deux buts en sept matchs. Anderlecht demanderait environ deux millions d'euros pour son attaquant zimbabwéen tandis que Salzbourg demande quasiment le double pour son buteur bosnien. "Deux très bons joueurs qui possèdent une mentalité exemplaire. Des bosseurs qui donnent tout sur le terrain. Pas évident d'acquérir ce genre de profil mais nous allons faire le maximum. J'espère qu'Eupen parviendra à les signer, au moins un des deux", a lâché Benat San José.