David Luiz évoque son avenir après sa prestation catastrophique à Manchester City

Entré en jeu à la 24e minute, le défenseur central d'Arsenal a été l'auteur d'une piètre prestation face à Manchester City (3-0) mercredi soir lors de la reprise de la Premier League.

Coupable sur les deux premiers buts encaissés par Arsenal, David Luiz a même vu rouge à la 49ème laissant ainsi ses coéquipiers en infériorité numérique.

L'international brésilien (56 capes), qui arrive en fin de contrat chez les Gunners, a évoqué son avenir à l'issue de la rencontre. "J'aurais dû prendre une autre décision concernant mon avenir lors des deux derniers mois mais je ne l'ai pas fait", a déclaré le défenseur central à Sky Sports. "J'ai encore quelques jours de contrat ici. J'aurais dû décider de mon avenir plus tôt. Je ne vais pas utiliser ça comme excuse, c'est ma faute. J'aime être ici (à Arsenal, ndlr) et c'est pour ça que je continue à m'entraîner", a conclu le joueur âgé de 33 ans.

Après deux passages à Chelsea (2011-2014 et 2016-2019), David Luiz a rejoint Arsenal il y a un an. Il également évolué à Benfica (2007-2011) et au PSG (2014-2016).