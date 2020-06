Deux joueurs blessés du côté du FC Barcelone

La reprise du Championnat en Espagne a fait quelques dégâts. Le milieu de terrain néerlandais Frenkie De Jong souffre d'une fracture de fatigue au mollet droit.

Il s'agit "d'une surcharge de travail", comme l'a annoncé jeudi le FC Barcelone. Le back droit Sergi Roberto est lui aussi blessé. Il est victime d'une "fissure aux côtes". Le club n'a pas précisé de durée d'indisponibilité pour les deux joueurs. Mais selon les médias espagnols, les joueurs devraient être remis rapidement.

🚨 INJURY NEWS | @DeJongFrenkie21 is out with a calf strain and @SergiRoberto10 is out with a rib fracture.



COMPLETE SQUAD REPORT: https://t.co/OBXqaXFvRq pic.twitter.com/NdQM7T7Flz