Zidane met les choses au clair concernant Gareth Bale

L'entraîneur du Real Madrid a tenu à mettre les points sur le I en conférence de presse.

Gareth Bale est la recrue la plus onéreuse de l'histoire du Real Madrid et pourtant la relation entre le Gallois et la Casa Blanca a toujours été compliquée. Son amour pour le golf et ses blessures ont toujours été pointés du doigt par la presse espagnole. D'ailleurs, les médias ibériques soulignaient ces dernières semaines que les tensions étaient à leur paroxysme entre l'ailier et Zinedine Zidane.

Le technicien français s'est d'ailleurs exprimé en conférence de presse afin d'apaiser la situation, dans des propos relayés par Mundo Deportivo. "C'est comme toujours. Il est heureux de rejouer. Il a eu un problème au dos, peut-être qu'il n'est pas à 100%. Nous nous entraînons bien et pensons au match de demain. Nous nous concentrons tous là-dessus", a déclaré Zizou avant d'éteindre toutes les critiques et les rumeurs parues récemment.

"Nous avons toujours eu une bonne relation. Il n'y a pas d'avant et d'après Kiev. Rien ne change ce que je pense de Gareth. Qu'il ne joue pas, ce n'est pas parce qu'il n'a pas de bonnes relations avec moi. La relation avec Bale est très normale", a lâché Zidane.