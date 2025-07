Des blessures, de la lenteur, mais d'autres qualités : que vaut Hrvoje Smolcic, la prochaine recrue d'Anderlecht ?

Le Sporting d'Anderlecht est sur le point de recruter Hrvoje Smolcic, défenseur central croate de 24 ans. Solide dans les duels et dangereux sur phases arrêtées, il reste toutefois freiné par un défaut important : son manque de vitesse.

Le Sporting d’Anderlecht est en passe de finaliser un sixième renfort sur le marché des transferts. Après Zoumana Keita, Nathan Saliba, Enric Llansana, Ilay Camara et Mihajlo Cvetkovic, les Mauves devraient officialiser sous peu la signature d’Hrvoje Smolcic.

Défenseur central croate de 24 ans, Smolcic était prêté la saison dernière par l’Eintracht Francfort au LASK Linz. Pour en savoir plus sur son profil, Het Nieuwsblad a interrogé Gunther Mayrhofer, journaliste autrichien pour le média OÖNachrichten.

"Smolcic n’était pas encore complètement remis à son arrivée au LASK et a souffert de blessures mineures tout au long de la saison. Il jouait souvent avec des douleurs, surtout en fin de saison. C’est probablement pour cela que nous n’avons jamais vu le meilleur Smolcic en Autriche", explique-t-il.

Des blessures et de la lenteur, mais une grande qualité dans les duels

Or, les blessures sont justement ce qu’Anderlecht espérait éviter en cette période cruciale. Jan-Carlo Simic et Colin Coosemans restent incertains pour la rencontre face à Häcken, tandis qu’Ilay Camara et d'autres joueurs seront absents pendant plusieurs semaines. Malgré tout, Smolcic reste un joueur doté de nombreuses qualités. Mais un point faible subsiste : sa vitesse.

"Il est très fort dans les duels aériens, dangereux sur les phases arrêtées des deux côtés du terrain, et prêt à encadrer les jeunes autour de lui. Il est courageux dans la construction, mais parfois négligent ou trop ambitieux. Il lui arrive de se surestimer et de perdre le ballon inutilement. Ce qui lui manque le plus, c’est la vitesse. Smolcic est lent, ce qui est problématique lorsqu’on veut presser haut avec sa défense", conclut Gunther Mayrhofer.