Soufiane El Banouhi : "Deinze a gagné un soldat"

En fin de contrat du côté de l'Union Saint-Gilloise, le back gauche a directement retrouvé une club en ralliant l'ambitieux promu de D1B : Deinze.

Revenu à l'Union Saint-Gilloise la saison dernière après un prêt réussi à Lommel, Soufiane El Banouhi a quitté définitivement le club bruxellois. En fin de contrat du côté de l'Union, il a paraphé un bail de deux saisons à Deinze.

"J'étais revenu à l'Union avec beaucoup d'ambitions après ma très belle saison à Lommel, puis Luka Elsner est parti à Amiens et j'ai eu une pubalgie donc ma préparation n'a pas été optimale", nous confie le back droit. "La première partie de saison a été difficile puis cela s'est mieux passé à partir de janvier. J'ai disputé plusieurs matchs amicaux et j'ai effectué de bonnes prestations en championnat. J'ai eu droit à plus de temps de jeu, il faut dire que la concurrence était rude avec Federico Vega qui est en plus un très bon ami. J'ai reçu une offre de prolongation avant la confinement puis le Covid-19 a bousculé tout cela. Je ne garde que de très bons souvenirs de cette saison. Un groupe en or et j'ai beaucoup appris", précise le joueur âgé de 27 ans.

Le Bruxellois évoluera du côté de Deinze la saison prochaine. "Les contacts avec le club se sont faits rapidement. Le projet sportif et la philosophie de Deinze m'ont directement séduit. Ils avaient une liste de 15 joueurs à mon poste et m'ont directement choisi. Cela fait également fort plaisir quand une équipe te fait confiance. Cela fait quasiment dix ans que j'évolue en D1B, je vais apporter toute mon expérience et mon savoir-faire pour aider le club à réaliser ses objectifs. Deinze a gagné un soldat", a ajouté El Banouhi.

Le promu souhaiterait évoluer en D1A d'ici les prochaines années. "Le président est ambitieux et il a raison. Nous n'avons pas le statut de favori mais nous pouvons créer la surprise durant la saison à venir. Il suffit de voir ce que Virton a réalisé durant le défunt exercice alors qu'ils venaient de D1 Amateurs (Nationale 1 désormais, NDLR). Le groupe a largement le niveau de la D1B. J'ai hâte de débuter la saison", a conclu Soufiane El Banouhi.