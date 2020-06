Un ancien de JPL en route vers la Premier League ?

Très jeune, Leon Bailey s'était fait un nom dans notre championnat sous les couleurs du Racing Genk. De belles performances dans le Limbourg qui lui avaient ouvert les portes de la Bundesliga.

Actif au Bayer Leverkusen depuis 2017, Bailey pourrait bientôt passer une nouvelle étape dans sa carrière et découvrir la Premier League, si l'on en croit The Sun qui évoque un intérêt de Chelsea pour l'ailier international jamaïcain.

Les Blues poursuivraient leur mercato ambitieux, et après Werner et Ziyech, Bailey serait dans le viseur du club. Cependant, The Sun indique également les intérêts d'autres écuries, à savoir les deux clubs de Manchester, également sur les rangs du rapide joueur offensif.

Décisif, rapide et technique, Bailey a l'expérience du haut niveau et de la Champions League. De quoi attirer le regard. Sa valeur serait estimée aux environs de 40 millions de livres sterling. Chelsea, qui devrait dégraisser son noyau, devrait avoir les liquidités malgré les achats de Werner et de Ziyech, tandis que les Cityzens chercheraient une alternative à Leroy Sané qui ne devrait pas s'éterniser à l'Etihad Stadium. Les deux formations auraient une longueur d'avance sur United pour ce dossier.