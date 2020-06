Morgan Schneiderlin retourne en Ligue 1

Everton a officialisé le départ de Morgan Schneiderlin (30 ans), qui entre en Ligue 1 après douze ans passés en Angleterre. Le médian avait rejoint les Toffees en 2017 en provenance de Southampton contre 30 millions d'euros et rejoint l'OGC Nice pour un montant estimé à 3 millions d'euros.

🔵 | Morgan Schneiderlin has completed a transfer to @ogcnice for an undisclosed fee.



Thank you and best of luck for the future, @SchneiderlinMo4! 💙