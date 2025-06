Comme un symbole : le fils de Sergio Conceiçao a fait "comme papa", 25 ans après !

Il a bien sûr pensé à son père au moment de faire 1-1 d'un splendide raid en solitaire : Francisco Conceiçao (22 ans) a fait honneur à son nom de famille.

En effet, la victoire du Portugal (1-2) ce mercredi est la première depuis 25 ans et celle à l'Euro 2000, lors de laquelle un certain Sergio Conceiçao avait inscrit un triplé.

"Je suis très fier d'avoir aidé l'équipe à se hisser en finale. Je suis aussi heureux d'avoir marqué contre l'Allemagne 25 ans après le triplé de mon père", se réjouit Conceiçao au micro des diffuseurs après la rencontre.

"Je parle tous les jours avec lui, et j'ai parlé avant le match, il m'a souhaité bonne chance. Mon but, c'est de l'inspiration", raconte-t-il. L'attaquant de la Juventus s'est élancé depuis le flanc droit avant d'envoyer une frappe enroulée qui trompe le portier allemand.

🇵🇹 A Goal of the Tournament contender from Francisco Conceição 👏#UNLGOTR | @AlipayPlus pic.twitter.com/cR8K0kvQne