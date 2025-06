Laissé libre par la RAAL, il signe au FC Liège !

Tous les Loups n'accompagneront pas la RAAL en D1A. Fadel Gobitaka, qui arrivait en fin de contrat, reste en Challenger Pro League.

Fadel Gobitaka (27 ans) ne restera pas à la RAAL après la montée en Jupiler Pro League. Le RFC Liège a annoncé la signature de l'ailier belgo-togolais pour deux saisons, jusqu'en 2027. Il rejoint Rocourt libre, arrivant en fin de contrat du côté de La Louvière.

C'est un pilier qui s'en va car Gobitaka avait connu trois montées consécutives avec la RAAL, depuis son arrivée en 2021 depuis Differdange. C'est un retour en région liégeoise pour lui qui a été formé au Standard, dont il a porté à 3 reprises le maillot en équipe A.

Un pilier de la RAAL depuis 2021

Lors de la saison écoulée, Gobitaka a disputé 20 matchs, inscrivant un but et donnant 4 passes décisives. Il s'en va sur un bilan de 117 matchs pour 17 buts et 4 assists avec les Loups, qu'il n'accompagnera donc pas lors de l'ultime étape, la D1A.

Du côté du RFC Liège, c'est un titulaire en puissance qui débarque : on espérera certainement, chez les Sang & Marine, que Gobitaka amène avec lui la patte de lapin qui a permis à La Louvière d'enchaîner les promotions.