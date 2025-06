Leander Dendoncker, toujours à Anderlecht la saison prochaine ? On s'en éloigne de plus en plus

Après ses bons Playoffs, certains se demandaient si le RSC Anderlecht ne devait pas faire le forcing pour conserver Leander Dendoncker. Sauf gros retournement de situation, cela ne devrait pas se faire.

Durant toute la phase classique, Leander Dendoncker a été nommé parmi les plus gros flops de la saison. Revenu à Anderlecht pour devenir le patron du milieu de terrain et entouré d'énormes attentes, il n'a pas su y répondre, peinant à retrouver son football dans une équipe en manque de confiance elle aussi.

Mais Besnik Hasi a su tirer le meilleur du joueur qu'il avait lancé à ses débuts anderlechtois. En Playoffs, Dendoncker a retrouvé un très bon niveau, au point où certains estimaient que si des négociations étaient possibles avec Aston Villa, le RSCA devait tenter le coup.

L'option d'achat était cependant bien trop élevée (7 millions) et il aurait fallu tenter de trouver un accord particulier ; certaines sources évoquaient même une arrivée gratuite contre des bonus en cas de futures performances.

Dendoncker plutôt vers le Moyen-Orient ?

Un problème demeurait : le salaire, que Dendoncker aurait dû accepter de baisser drastiquement. Et apparemment, ce n'est pas au programme, car The Athletic affirme désormais que plutôt que vers le RSCA pour un salaire moindre, ce serait vers le Moyen-Orient pour un salaire bien plus élevé que le Belge pourrait se diriger.

On ignore si Leander Dendoncker envisagerait un tel départ, mais il n'a certainement pas d'avenir à Aston Villa la saison prochaine et semble à court d'options. Du côté du RSCA, on va devoir rapidement aller de l'avant et se chercher un autre n°6 si Dendoncker ne reste pas.