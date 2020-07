🎥 La frappe surpuissante de Cristiano Ronaldo

Trois styles différents, trois buts magnifiques: la Juventus a régalé mercredi soir.

Quatre unités d'avance, neuf rencontres à jouer: c'est loin d'être fait, mais la Juventus se rapproche pas à pas d'un neuvième sacre consécutif en Italie. Et, mardi soir, la Vieille Dame a pu compter sur ses magiciens pour faire la différence.

Paulo Dybala avait ouvert la marque d'un joli numéro technique, Douglas Costa a ponctué le show tout en finesse, et, entre les deux, c'est l'inévitable Cristiano Ronaldo qui a frappé. Difficile d'ailleurs d'élire, parmi ces trois bijoux, le plus beau but de cette soirée turinoise, même si la frappe enroulée dans la lucarne de l'ailier brésilien a peut-être une petite longueur d'avance sur les deux autres...

Question puissance, en revanche, il n'y a pas photo. La frappe du Portugais a été flashée à 105 km/h. Suffisant pour offrir à CR7 son 24e but cette saison en Serie A. Mais pas pour se rapprocher de Ciro Immobile, lui aussi buteur avec la Lazio, et qui conserve cinq longueurs d'avance en tête du classement des buteurs.