Le réflexe spectaculaire de Thibaut Courtois: "Malgré mes deux mètres, je suis très agile"

Thibaut Courtois pourrait boire du petit lait, mais ce n'est pas tellement le genre de la maison. Le gardien des Diables Rouges, qui reste sur trois clean sheets consécutives, est concentré sur la suite de la saison et ne se braque pas sur ses (bonnes) prestations personnelles.

Critiqué pendant de très nombreux mois, Thibaut Courtois n’a désormais que des louanges à lire et à entendre en Espagne. Encore très solide jeudi soir à Getafe, le Diable Rouge a grandement contribué à la victoire difficile des Merengue à Getafe.

Avec, notamment, une magnifique parade en tout début de rencontre, qui a évité au Real de courir après le score. Mais Thibaut Courtois ne s’emballe pas plus que ça. "Beaucoup sont devenus fous avec cet arrêt, mais, malgré mes deux mètres, je suis très agile et j’ai de bons réflexes." Le portier belge l’a encore démontré jeudi et le Real a fait un pas de plus vers le titre.

Mais quatre points d’avance à cinq rencontres du coup de sifflet final de la saison, ça ne suffit pas pour crier victoire. "Sûrement pas. On a un déplacement difficile qui nous attend à Bilbao. Le titre est encore loin", tempère le roi des clean sheets (16) en Liga et qui essayera d'alimenter encore son compteur, dimanche, au Pays Basque.