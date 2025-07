Un retour très surprenant pour une ancienne star de Pro League ?

Un retour inattendu pourrait bien se profiler. Après avoir fait le bonheur du KRC Genk, Junya Ito a continué à briller à Reims, mais le club français est descendu et un départ semble se profiler...

Junya Ito (32 ans) pourrait-il revenir au Racing Genk ? C'est en tout cas, selon Het Laatste Nieuws, une possibilité à laquelle réfléchirait le club limbourgeois.

L'international japonais avait rejoint le Stade de Reims en 2022 contre 10 millions d'euros, après avoir fait la pluie et le beau temps en Jupiler Pro League pendant plus de deux saisons.

Arrivé en prêt en janvier 2019, Ito était transféré définitivement dans la foulée et s'imposera comme l'un des meilleurs ailiers du championnat. En deux saisons et demi, le Japonais a disputé 144 matchs pour le KRC Genk, inscrivant 29 buts et délivrant 49 passes décisives.

En 2022, il signait à Reims, avec réussite : en deux ans, Ito y a disputé 103 matchs pour 13 buts et 18 passes décisives. Mais le club champenois a été relégué en Ligue 2 au terme de la saison passée ; à 32 ans et alors que la Coupe du Monde se profile dans un an, l'ex-Genkois ne se voit pas évoluer en D2.

Avec un contrat ne courant plus que jusqu'en 2026, Junya Ito, estimé à 6 millions d'euros, pourrait être une belle affaire, et Genk se cherche du renfort offensif notamment suite au départ de Bonsu Baah. Le joueur serait ouvert à un retour dans son ancien club, mais ne serait pas la seule piste explorée par Genk.