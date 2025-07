L'un des meilleurs Diables Rouges de la saison passée est récompensé par son club

Matz Sels reste très probablement sur la meilleure saison de sa déjà riche carrière. Avec Nottingham Forest, le Diable Rouge a décroché le Gant d'Or de Premier League, soit le trophée récompensant le portier ayant réalisé le plus de clean-sheets (13 sur l'ensemble de la saison).

Nottingham Forest a longtemps lutté pour un ticket européen, voire même pour la Ligue des Champions, avant de finalement trébucher et se contenter d'une belle 7e place. Le verdict rendu récemment par l'UEFA concernant Crystal Palace permettra cependant a priori au club de Sels de jouer l'Europe.

Et ce sera avec Matz Sels : Nottingham Forest a annoncé ce vendredi un nouveau contrat pour son dernier rempart. Il ne s'agit cependant pas, précisent diverses sources anglaises dont la BBC et Sky Sports, d'une prolongation mais bien d'une revalorisation salariale : Sels reste lié à Nottingham jusqu'en 2027.

