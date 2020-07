Un jeune Belge en test à Waasland-Beveren

Condamné à descendre d'un étage la saison prochaine, le club waeslandien commence à s'activer.

Sauf surprise et énième rebondissement, Waasland-Beveren évoluera bel et bien en D1B. Mais ça ne devrait pas empêcher le club waeslandien de recruter et de mettre sur pied un noyau compétitif et capable de jouer la montée.

Waasland-Beveren s'active d'ailleurs doucement sur le marché des transferts et a accueilli plusieurs joueurs en test, selon les informations du Laatste Nieuws. C'est le cas du jeune Liégeois Alessandro Albanese, passé par Hoffenheim et Francfort.

En fin de contrat depuis plus d'un an, l'ailier de 20 ans, ancien international U17 belge reçoit une chance de se mettre en évidence dans le pays de Waes et ça pourrait déboucher sur un premier contrat pro.