Je suis un Diable Rouge sortez moi de là !

Divock Origi joue les roues de secours à Liverpool et il est critiqué de toutes parts. Il est temps pour le Diable rouge d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs.

629 minutes de jeu en Premier League cette saison, 366 la saison dernière: le temps de jeu du Diable Rouge est plus que famélique. Dans un sens, ce sont deux saisons pleines pour lui au niveau du palmarès puisqu'il a gagné la Ligue des champions et est devenu champion d'Angleterre.

C'est vrai qu'il a été le héros de la fameuse remontada contre le FC Barcelone, qu'il a marqué en finale de la Ligue des Champions et qu'il a un jour marqué le seul but d'un derby contre Everton, mais la farce a assez duré.

Coincé derrière l'inamovible trio Salah - Mané - Firmino, l'ancien Lillois n'a droit au chapite que si l'un des trois est blessé ou suspendu ou lors des rencontres sans importance. Titulaire ce week-end, il a été le premier à céder sa place après une rencontre mitigée. C'est bien beau de jouer la Coupe de la Ligue ou la FA Cup contre une équipe de Ligue One, mais à 25 ans l'attaquant doit prendre sa carrière en main.

Il est plus que temps pour lui de s'imposer dans la durée et être titulaire dans un club, même si c'est dans une équipe qui ne jouera pas le titre, même si ce n'est pas en Premier League. Il est clair que Roberto Martinez ne l'attendra pas et ce dernier a déjà prouvé qu'il pouvait accorder sa confiance à des joueurs qui évoluent en Pro League.

Des garçons comme Doku, Verschaeren et De Ketelaere vont eux disputer une saison complète avec Anderlecht et le Club Bruges et auront de l'impact dans leurs clubs respectifs. La Jupiler Pro League c'est moins sexy que la Premier League, mais il faut savoir ce que l'on veut dans sa carrière.

Divock Origi va maintenant devoir choisir: regarder les autres s'amuser en étant bien installé sur le banc de Liverpool ou faire ce dont il rêve depuis tout petit: jouer au football pour mériter sa place chez les Diables Rouges.