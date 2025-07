Voici l'objectif clair de Silvio Proto dans ses nouvelles fonctions au RSC Anderlecht

Silvio Proto est de retour à Anderlecht. En tant que coordinateur des gardiens, des équipes de jeunes à l'équipe A, il aura un job clair : développer de jeunes talents capables de rapporter gros.

Mais quel est le rôle de Silvio Proto au RSC Anderlecht ? Certains ont cru que l'ancien gardien de but le plus iconique de ces 20 dernières années au Sporting (373 matchs) arrivait pour intégrer le staff de Besnik Hasi, en tant qu'entraîneur des gardiens.

Ce n'est pas du tout le cas : c'est bien Justin Verlinden qui occupe ce poste dans le staff de l'équipe A. Proto est revenu au Lotto Park dans un rôle plus général : celui de coordinateur des gardiens de but, comparable à celui qu'il occupait à la RAAL.

Qu'implique ce nouveau poste ? Celui de coordonner les talents au poste de gardien de but, des équipes de jeunes à l'équipe A, afin de faciliter l'éclosion des plus grands talents avec les U23, puis potentiellement avec l'équipe première. Car Neerpede manque de véritables pépites entre les perches.

Neerpede peut-il former de grands talents ?

On se rappelle, bien sûr, de Bart Verbruggen : le Néerlandais était arrivé au RSCA en 2020, alors qu'il venait de fêter ses 18 ans, et a été propulsé vers l'équipe A. Anderlecht était conscient d'avoir de l'or entre les mains, et cela s'est confirmé puisque Verbruggen a été vendu pour 20 millions d'euros en 2023.

Mais Verbruggen n'était pas réellement un produit "made in Neerpede". Proto doit faire en sorte que des talents du cru progressent et se développent à Anderlecht, où les jeunes gardiens n'ont pas fait forte impression ces dernières années, du moins pas de manière précoce. Des joueurs comme Kaminski ou Roef ont dû s'exiler pour percer ; le plus grand talent au poste, le RSCA n'a pas su le garder - il s'agit bien sûr de Mile Svilar.

Le Nieuwsblad précise donc que Silvio Proto est arrivé avec un grand objectif : faire de Neerpede un centre de formation capable de sortir des jeunes gardiens talenteux comme le fait presque chaque année le Racing Genk, et dégager de la même manière des plus-value sur ces jeunes talents. Les ventes "à la Verbruggen" (ou à la Penders du côté de Genk) doivent devenir monnaie courante dans les années à venir...