Geoffry Hairemans défend Didier Lamkel Zé : "Énergique et parfois sot, mais ce n'est pas une mauvaise personne"

L'ailier avait quitté l'Antwerp en toute fin de mercato estival l'année dernière pour rejoindre le KV Malines.

Geoffry Hairemans évolue à Malines depuis septembre dernier, mais a gardé contact avec ses anciens coéquipiers de l'Antwerp. "J'ai eu Ivo Rodrigues en ligne la semaine dernière, alors qu'il était en stage en Allemagne. Via FaceTime, j'ai pu voir et entendre tout le monde. Et ce matin, j'ai discuté avec Didier (Lamkel Zé, ndlr)", a expliqué le joueur âgé de 28 ans auprès de Het Gazet van Antwerpen.

Que lui dit-il ? "Qu'il a besoin de rester calme. Parce que tout ce qu'il fait ou poste sur Instagram est directement analysé à la loupe et exagéré. Je sais que sur le terrain, il peut être très énergique et parfois sot, mais en gros, ce n'est pas une mauvaise personne".

L'international camerounais débute une nouvelle fois la préparation au sein du noyau B. Lior Refaelov avait déclaré la semaine dernière qu'il avait abandonné...

"Il n'y a qu'une seule partie qui puisse l'aider, et c'est le club. En fin de compte, c'est l'Antwerp qui décide de ce qu'il va se passer. Didier est peut-être un peu fou, mais ce n'est pas un drame. Je crois toujours qu'ils lui trouveront une solution", a lâché Hairemans.