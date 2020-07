OFFICIEL: Anthony Knockaert quitte Brighton

Anthony Knockaert ne reviendra pas à Brighton la saison prochaine. Actuellement prêté à Fulham pas les Seagulls, le Français est transféré définitivement à Fulham. Le club de Mitrovic vient de l'annoncer via ses réseaux sociaux.

Avec 38 rencontres au compteur cette saison, Knockaert est l'un des moteurs de Fulham qui espère encore rejoindre la Premier League en fin d'exercice. Avec 73 points, ils ne sont qu'à 4 points de la deuxième place synonyme de montée. Quoi qu'il arrive ils disputeront au minimum les barrages pour l'accession à l'étage supérieur.

Knocks locks in! 🔒



The winger’s contract has been made permanent!#FFC