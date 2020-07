🎥 Nicolas Anelka, "l'incompris", présenté par un documentaire Netflix

Nicolas Anelka est l'un des personnages les plus ambigus du football français. L'ancien attaquant du PSG, de Chelsea et du Real Madrid sera mis en lumière par un documentaire Netflix.

Netflix se spécialise depuis quelques années dans des séries, courtes ou longues, sur le sport en général, et le football en particulier, que ce soit via une fiction (The English Game) relatant les origines du sport ou des documentaires comme Sunderland 'Til I Die, Maradona au Mexique ... et maintenant un documentaire sur Nicolas Anelka.

L'enfant terrible du football français aura droit à sa mise en lumière dans un documentaire de 90 minutes intitulé Anelka : l'incompris, à paraître le 5 août et qui compte de nombreux témoignages de première main : Thierry Henry, Patrice Evra, Robert Pirès, Arsène Wenger ou encore Didier Drogba évoqueront l'ancien attaquant du Real Madrid, du PSG, de Chelsea, de Manchester City ou encore d'Arsenal.