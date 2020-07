Après avoir forcé Rostov à faire jouer ses U21, Sochi à son tour frappé par le coronavirus

Le club de Sochi devait se déplacer à Tambov ce soir dans le cadre de la 29e journée de Premier Liga. Pas de chance pour le club de la cité balnéaire russe : pas moins de neuf cas de Covid-19 ont été détectés dans le groupe, forçant la Ligue à annuler la rencontre.

Cet incident a cependant de fâcheuses répercussions : la victoire par forfait du FK Tambov permettrait au club ... de se sauver. Un mois plus tôt, alors que le FK Rostov était touché par le virus, Sochi avait refusé le report du match, forçant son adversaire à se déplacer avec ses U21 ou à perdre par forfait ; le même choix devrait être laissé à Tambov ... et on imagine mal le club, menacé de relégation, faire montre de clémence envers un adversaire qui avait scandalisé la Russie à l'époque en l'emportant 10-1 face aux infortunés U21 de Rostov.

