Jonathan David remonté contre La Gantoise : "J'ai exprimé clairement que je voulais partir à Lille"

Cible prioritaire du LOSC durant ce mercato estival, la jeune pépite canadienne de La Gantoise veut changer d'air cet été et l'a fait savoir.

Le LOSC a fait de Jonathan David sa priorité absolue. Celui qui doit remplacer Victor Osimhen chez les Dogues a exprimé son envie de rejoindre les Dogues. "Oui, je veux venir à Lille", a confié le Buffalo lors d'un entretien accordé à L'Équipe. "J'ai fait une très bonne saison. Pour moi, la prochaine étape, c'est la Ligue 1. Et le projet sportif du LOSC est top. C'est une très bonne équipe en France", a souligné l'international canadien.

Néanmoins, La Gantoise ne facilite pas son départ."Le club dit vouloir me garder. Ou être prêt à me vendre pour un prix qui ne me paraît pas envisageable (au moins 30 millions d'euros) compte tenu de la situation liée au coronavirus. C'est surtout ça qui complique les négociations. Pourtant, j'ai exprimé clairement que je voulais partir à Lille. Ils m'avaient dit qu'ils ne me bloqueraient pas", a conclu David.

Lille aurait proposé 25 millions d'euros, bonus compris.