Dries Mertens prêt à croiser le fer avec le Barça : "Ils pratiquent un football incroyable au Camp Nou"

Naples et le FC Barcelone avait partagé l'enjeu en huitième de finale aller de la Ligue des champions au Stade San Paolo (1-1).

La campagne de Naples en Ligue des champions cette année n'est pas terminée. Les Partenopei vont affronter le FC Barcelone au Camp Nou lors du huitième de finale retour début du mois d'août. "Cette année se déroule bien. Je crois que j'ai déjà marqué six buts, donc je suis très heureux", a confié Dries Mertens lors d'un entretien auprès de l'UEFA. La seule chose négative est que nous avons concédé un but contre Barcelone. Si nous avions gagné 1-0, le match retour serait différent. Mais au final, ils ont fait 1-1 et maintenant nous devons accepter ce résultat et jouer au Barça", a souligné le Diable Rouge.

Le Belge a ensuite évoqué la clé du match. "Chez eux, ils pratiquent un football incroyable et ce sera difficile, mais nous le savons. Ce ne sera pas facile, mais nous sommes confiants. La clé, c'est que nous devons marquer, car si nous ne marquons pas, nous serons éliminés", a précisé Mertens avant d'évoquer la victoire contre Liverpool (2-0) le tenant du titre lors de la première journée.

"Je pense que nous avons très bien joué. Je me souviens que Liverpool était comme une machine. Ils ont couru je ne sais combien de kilomètres. Nous avons vérifié les données et c'était incroyable ; ils couraient pour trois équipes. Nous étions très fiers parce que jouer contre Liverpool cette année est difficile, et puis gagner alors qu'ils n'avaient pas perdu depuis si longtemps", a conclu Dries Mertens.