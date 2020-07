Ballon d'Or annulé: le Barça et Timothy Castagne s'en amusent

On le sait depuis ce lundi après-midi, il n'y aura pas d'élection et de cérémonie du Ballon d'Or cette année. Un crève-cœur pour certains passionnés de foot et sans doute aussi pour certains prétendants au prestigieux trophée de France Football.

Mais d'autres préfèrent enrire. À l'image de Timothy Castagne: "Pas grave, je le gagnerai l'année prochaine alors", sourit le Diable Rouge. Le Barça, qui abrite au Camp Nou l'homme qui a dompté à six reprises le Ballon d'Or (un record), s'en est aussi amusé sur la toile. "Nous comprenons et de toute façon, tout le monde sait qui est le meilleur."

We understand.



Besides, everyone knows who the best is.https://t.co/u8f3i307NN pic.twitter.com/mqWt1hvspg