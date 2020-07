🎥 Les quatre buts du Standard contre Malines

De Selim Amallah à Eden Shamir, en passant par les jeunes Mitchy-Yorham Ntelo et Damjan Pavlovic, les Rouches se sont régalés contre le Kavé le week-end dernier.

Après avoir dompté Waremme et Courtrai et avoir butté sur OHL, le Standard avait rendez-vous avec le FC Malines samedi dernier et les Rouches n'ont pas fait dans le détail.

Une large victoire, quatre buts et quatre buteurs différents: le Standard de Philippe Montanier semble doucement monter dans les tours et aura une nouvelle occasion de la démontrer, ce mercredi après-midi, à l'occasion de la réception de l'AS Monaco (coup d'envoi 18h).