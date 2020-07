Une promenade de santé pour le Standard qui renoue avec la victoire contre le KV Malines

Ce samedi soir, le Standard de Liège accueillait le KV Malines à l'Académie Robert-Louis Dreyfus.

Après Waremme (5-0), Courtrai (3-2), et OHL (1-1/0-1), le Standard de Liège croisait le fer avec le KV Malines ce samedi lors de sa préparation estivale.

Après son coup d'arrêt contre OHL le week-end dernier, le Standard avait à coeur de renouer avec la victoire contre Malines. Dès l'entame de la rencontre, les troupes de Philippe Montanier exerceront un pressing constant sur leurs adversaires les poussant à jouer vers l'arrière. Néanmoins, les Rouches ne parviendront pas à se montrer dangereux dans les derniers mètres. Il faudra attendre la 34ème minute pour voir le premier tir cadré de la partie, une tentative de Fai stoppée par Coucke. Quelques minutes plus tard, Avenatti sautera plus haut que tout le monde sur un beau centre de Lestienne, mais l'Uruguayen ne parviendra pas à redresser le cuir (36e). Malines réagira via Igor De Camargo bien parti dans la profondeur, mais le Brésilien sera gêné par la bonne sortie d'Arnaud Bodart (41e). Le Standard ne sera pas loin d'ouvrir le score mais la frappe de Fai passera juste à côté du but adverse (43e). Le score restera vierge à la pause.

En début de seconde période, Cimirot tentera sa chance à l'entrée de la surface et poussera Coucke à la parade (49e). C'est finalement Amallah qui ouvrira le score après un très beau travail de Lestienne en amont (57e), 1-0. Seulement trois minutes plus tard, les Rouches seront tout près de doubler la mise, mais le tir de Vanheusden, parti seul dans la profondeur, sera trop croisé (58e). Le matricule 16 décidera ensuite de faire dix changements à l'heure de jeu, seul Bodart restera sur la pelouse.

1-0 / 60’ : Nouveau 11 ➡️ Bodart, Nekadio, Dussenne, Pavlovic, M-A. Balikwisha, J. Carcela, Shamir, Ntelo, W. Balikwisha, Tapsoba & Oulare #STAKVM Standard de Liège (@Standard_RSCL) July 18, 2020

Et cela paiera puisque la doublure de Gavory, Damjan Pavlovic décochera une frappe puissante et inscrira le deuxième but des Rouches ce samedi (66e) avant de voir aussi Shamir faire tembler les filets (75e) et Ntelo aggraver le score d'un tir limpide (78e), 4-0. Malines ne parviendra pas sauver l'honneur tandis que le Standard aurait pu l'emporter sur un score plus sévère. Les Rouches s'imposent finalement 4-0.

Une victoire amplement méritée au vu de la rencontre. Les Rouches ont eu la mainmise durant toute la rencontre et montent tout doucement en puissance. Ils auront l'occasion d'affronter un adversaire d'un autre calibre le 25 juillet prochain lors de la réception de l'OGC Nice et pourront ainsi évaluer où ils en sont contre un adversaire plus coriace.