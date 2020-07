David Villa visé par une enquête pour harcèlement sexuel

L'ancien club de David Villa, le New York City FC, a annoncé ouvrir une enquête sur une affaire de harcèlement sexuel dont est accusé le joueur.

David Villa, actuellement retraité après une pige au Japon, a été accusé via Twitter par une ancienne collaboratrice du NYFC, qui affirme que le champion du monde espagnol "la touchait tous les jours" lors de son stage au club. "Le harcèlement que j'ai subi au NYFC était si terrible que l'idée du sport professionnel me terrifie désormais", affirme celle qui se nomme Skyler B sur les réseaux sociaux.

Villa a immédiatement démenti ces allégations de harcèlement sexuel via un communiqué : "Ces accusations sont entièrement fausses, je les réfute. Il est étrange que cela n'ait pas été soulevé plus tôt si quelqu'un se sentait mal à l'aise à l'époque", lit-on. Le NYFC a annoncé ouvrir une enquête : "Nous prenons cette question extrêmement au sérieux et ne tolérons aucun harcèlement de quelque nature que ce soit dans aucun secteur de notre club. Nous avons immédiatement ouvert une enquête sur l'affaire".