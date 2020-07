Le Standard n'oublie pas la section féminine: "Un projet ambitieux, pour être des précurseurs"

Le SL 16 Football Campus, ce n'est pas qu'un projet pour le football masculin: le Standard n'oublie pas sa section féminine, toujours très importante du côté de Sclessin.

Le football féminin est en pleine progression dans notre pays. Le Standard a toujours formé des jeunes joueuses et l'équipe A de la section féminine a remporté beaucoup de titres. Du coup, les filles n'ont pas été oubliée dans le projet SL 16.

"Le football féminin est devenu important dans notre pays", nous confie Pierre Locht. "On peut le voir au niveau de la fédération, qui devient de plus en plus professionnelle. Les filles entrent parfaitement dans notre projet. Nous nous devons aussi de les accompagner vers l'équipe première. Là aussi nous voulons faire office de précurseurs".

La formation que le Standard offre à ses joueuses se compose de trois entraînements et ces dernières sont encadrées par une directrice technique, des coordinateurs, des préparateurs physiques des entraîneurs et tout un staff médical. Elles sont aussi accompagnées lors de leur scolarité.

Le football féminin au Standard, c'est 8 équipes, 130 joueuses qui sont agées de minimum 9 ans et 60% du noyau de l'équipe qui évolue en Super League a été formé au club.