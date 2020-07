Un ancien du Standard et de Mouscron en route pour le STVV?

Parti de Belgique il y a un an et demi, il pourrait y revenir.

Jonathan Buatu va-t-il faire son retour en Pro League? Prêté par Rio Ave au Desportivo Aves depuis le mois de janvier, le défenseur central a disputé 12 des 15 dernières rencontres de son club en Liga portugaise. Mais il pourrait ne pas rester au Portugal.

Selon les informations du Belang van Limburg, Saint-Trond aurait l'intention de la rapatrier en Belgique. Prêté à Mouscron en début de saison, il n'y avait que très peu joué (2 minutes) avant de rentrer au Portugal. Avant ça, il était passé par les centres de formation du Standard et de Genk, et il a également porté les couleurs de Fulham et de Waasland-Beveren.