Officiel : Ostende recrute un défenseur de Championship

Ostende vient d'enregistrer l'arrivée de Toby Sibbick dans ses rangs. Le jeune anglais de 21 ans arrive en provenance de Barsnley, qui évolue en Championship. Il a effectué 18 rencontres avec le club anglais avant d'être prêté à Heart of Midlothian (D1 écosse) où il n'a joué que deux rencontres suit à la pandémie de coronavirus.

Sibbick est un latéral droit qui peut aussi jouer au milieu de terrain. Il est prêté pour une saison avec option d'achat à Ostende.

KVO huurt @tobysibbick v @BarnsleyFC , plus optie tot aankoop. Hij is een polyvalente speler die zowel id verdediging als op middenveld kan spelen. “Hij heeft veel potentieel en daarom is het belangrijk dat we optie tot aankoop hebben,” zegt @GGanaye

👉 https://t.co/Ag0wUCwboI pic.twitter.com/A8EUP4Ipcp