Bart Verhaeghe critique envers la Pro League : "Nous devons être présents sur la scène européenne, donc réduire le nombre de matchs"

Le Club de Bruges et Charleroi donnent le coup d'envoi de la Jupiler Pro League samedi après-midi. Avant le début de la rencontre, le président brugeois Bart Verhaeghe s'est montré critique envers la Pro League au micro d'Eleven Sports.

"J'ai un sentiment étrange", explique Verhaeghe devant la caméra d'Eleven Sports. "Les grands championnats viennent de se terminer et les compétitions européennes se poursuivent. À mon avis, nous commençons la saison bien trop tôt. Il aurait été beaucoup plus logique d'attendre jusque septembre. Nous aurions pu nous adapter bien mieux aux horaires des grands championnats".

La date du début de la compétition n'est pas la seule chose qui dérange Verhaeghe. Le nombre de matchs et le timing sont loin d'être optimaux à ses yeux. "Nous jouons trop de matches dans le football belge et trop souvent au mauvais moment. Nous devons accorder de l'importance aux matchs européens et cela peut se faire en réduisant le nombre de matchs".

"L'intensité de la phase finale de la saison est extrêmement élevée : les play-offs se déroulent en même temps que les quarts de finale des compétitions européennes. D'autres clubs que le Club de Bruges peuvent nourrir une ambition européenne", a conclu l'ambitieux président des Brugeois.