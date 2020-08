Nany Dimata frustré malgré son retour : "Quand tu mènes 0-2 ..."

Landry Dimata revient de loin : le revoilà en D1A, pour la première fois depuis presque deux ans. L'attaquant a vécu un match compliqué, comme toute son équipe.

Landry Dimata imaginait certainement son retour autrement : sevré de bons ballons et pas ménagé par la défense malinoise, le buteur anderlechtois est sorti sans avoir vraiment pu faire la différence. Il a assisté à la fin de match décevante de son équipe avec regret : "Quand tu mènes 0-2, finir sur un 2-2, c'est vraiment décevant. Mais voilà, on a fait trop de cadeaux à l'adversaire", lâche Dimata au micro du diffuseur Eleven Sports après la rencontre.

"C'est le début de la saison et on sort d'une grosse préparation, mais là, c'est clair qu'on leur fait des cadeaux. Heureusement qu'ils ne mettent que deux buts", souligne Dimata, soulagé à titre personnel : "Ca fait du bien d'être de retour sur le terrain. C'est clair que je reviens de loin, heureusement, j'ai pu compter sur le soutien de mes proches". Il faudra désormais retrouver le plaisir du but pour savourer pleinement ...