Marc Brys triste : "C'est un véritable désastre"

Oud-Heverlee Leuven a partagé l'enjeu à domicile contre Eupen (1-1) lors de la première journée de Jupiler Pro League. Par contre, le promu louvaniste a perdu trois défenseurs sur blessure...

OHL et Eupen se sont quittés dos à dos ce lundi soir. Le promu louvaniste a éprouvé des difficultés face à la formation germanophone mais engrange un point pour son retour en D1A. "Nous nous sommes adaptés à notre adversaire mais nous avons perdu deux joueurs juste avant la pause (Maertens et Tshimanga, ndlr). Surtout Mathieu (Maertens) qui était très bien dans la rencontre et qui est à l'origine de belles occasions. Nous étions confiants quant au contrôle de la rencontre tout en laissant le ballon à Eupen. L'équipe s'est donnée à fond et je suis heureux de cela", a confié Marc Brys à l'issue de la rencontre.

Oud-Heverlee Leuven a ouvert le score contre toute attente mais n'a pas réussi à mettre Eupen véritablement en difficulté. "Nous avons quelques occasions mais pas assez. Nous devons nous contenter de ce partage et en être contents. Néanmoins, c'est un désastre car nous avons trois blessés (Schuermans sortira sur blessure en fin de rencontre, ndlr). Nous verrons demain le diagnostic, je suis vraiment triste", a conclu Marc Brys.