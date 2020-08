🎥 "C'était le moment d'aller tenter ailleurs": Jackson Muleka explique son arrivée au Standard

L'attaquant du TP Mazembe arrivera à Sclessin dans les prochaines heures.

Jackson Muleka l'a confirmé lui-même, il va signer au Standard dans les prochains jours. Il explique d'ailleurs son choix dans une vidéo publiée par son ancien club, le TP Mazembe.

"J'ai demandé au Président, ce n'est pas le club qui m'a forcé la main, je pouvais partir tenter ma chance ailleurs et il m'a dit que je pouvais partir si un club venait. Le Standard est venu et on a trouvé un accord. Je pense que c'était le moment pour moi d'aller tenter ailleurs", explique l'attaquant qui a signé son contrat et qui n'attend plus que son visa pour rejoindre son nouveau club et ses nouveaux équipiers.