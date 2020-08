Coup dur pour le Standard: trois à quatre mois d'indisponibilité pour William Balikwisha

C'est la première absence longue durée dans l'effectif de Philippe Montanier.

Le Standard l'a confirmé ce jeudi soir: William Balikwisha est blessé et la durée de son indisponibilité est évaluée à trois à quatre mois. Le milieu offensif des Rouches s'est occasionné une luxation de l'épaule, en amical dimanche dernier, et passera sur le billard pour soigner... ses deux épaules fin août et début septembre.

Une blessure qui tombe mal pour le joueur de 21 ans, de retour à Sclessin après un prêt d'un an à Maastricht et qui avait laissé entrevoir de belles choses durant la préparation.