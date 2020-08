Nagelsmann, 33 ans et en demi-finale : "C'était absolument mérité !"

Le RB Leipzig a réussi un bel exploit en sortant l'Atlético Madrid en quarts de finale. Julian Nagelsmann, le tout jeune entraîneur des Allemands, réussit là son plus joli coup à ce jour.

À 33 ans seulement, Julian Nagelsmann est donc demi-finaliste de Ligue des Champions. Le RB Leipzig l'a emporté 2-1 sur l'Atlético Madrid et Nagelsmann y voit un résultat logique : "C'est totalement mérité, nous étions la meilleure équipe. Nous avons défendu avec passion, mais après l'ouverture du score, c'était un peu passif", pointe l'Allemand. "Nous perdions des balles trop facilement et n'avons pas pu saisir notre chance".

L'Atlético égalisera, mais les hommes de Diego Simeone étaient méconnaissables. "Le but du 2-1 est peut-être chanceux, mais nous étions meilleurs. Je ne me rappelle pas de situations dangereuses de la part de l'Atlético", estime Nagelsmann. "Je suis fier de mes gars car nous étions pour la première fois en quart, contre un adversaire difficile et dans des conditions particulières. Nous n'avons pourtant pas été nerveux et c'était important".