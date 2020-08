Malgré son erreur, Ortwin De Wolf ne s'inquiète pas pour la suite : "Nous pouvons mettre en danger n'importe quelle équipe"

Lors de la première journée de Jupiler Pro League du côté d'OHL, Eupen avait partagé l'enjeu (1-1). Contre le Club de Bruges, les Pandas ont pris l'eau au Kehrweg (0-4).

Il n'est jamais agréable d'encaisser quatre buts durant une rencontre, surtout pour un gardien. Sur le premier but brugeois, Ortwin De Wolf a vu la reprise de volée de Youssouph Badji lui glisser des mains et rouler lentement au fond des filets. "Badji prend ce ballon directement d'une reprise et j'ai mon avis sur ce qui se passe, mais je ne vais pas le partager. C'est arrivé et il n'y a rien que nous puissions faire pour y remédier", a lâché le portier d'Eupen déçu.

Le Panda ne s'inquiète pas trop à propos de cette lourde défaite à domicile. "Il y a encore des équipes dans le mal au début du championnat, donc nous n'avons pas à nous inquiéter de cela. Si nous atteignons le niveau de la semaine dernière à OHL et jouons notre propre jeu, nous serons dangereux pour n'importe quelle équipe", a conclu De Wolf.