Les débuts prometteurs du nouveau latéral gauche anderlechtois

Si Killian Sardella, pas placé à sa position de prédilection, avait connu une partie difficile à Malines, celui qui lui a succédé sur le flanc gauche du Sporting, contre le STVV, a impressionné.

Arrivé en provenance de Luhansk fin juillet, Bogdan Mykhaylychenko était sur le terrain pour la première fois avec les Mauves et il n’a pas manqué ses débuts. "Il a fait un très bon match, il a montré qu’il avait des qualités pour se projeter vers l’avant et physiquement, il est plus ou moins en ordre, même si on a vu sur la fin de match, qu’il n’était pas encore tout à fait prêt pour 90 minutes", estimait Franky Vercauteren, après la rencontre et avant de céder sa place à Vincent Kompany.

Une excellente première mi-temps

C’est un bon résumé de la première prestation délivrée par le latéral gauche ukrainien sous le maillot du Sporting d’Anderlecht. Élu homme du match, Bogdan Mykhaylychenko n’a pas volé son titre. Surtout au vu de ses 45 premières minutes.

Alors qu’Anderlecht peinait à amener le danger dans le rectangle de Kenny Steppe, c’est lui qui a pris les clés pour lancer les Mauves vers l’avant. Auteur de plusieurs très belles sorties de défense et de quelques slaloms, il a couronné son premier acte d’un très joli but. « Quand tu marques pour ta première, ça en dit déjà long », estime Derrick Luckassen.

"Encourageant"

Mais, et même si ce but a fait basculer la rencontre dans le camp bruxellois, ce serait réducteur de s’arrêter à cet unique fait de jeu. Et ses statistiques le montrent : 100% de tacles réussis, près de 80% de duels gagnés et cinq interceptions, en plus de son but, Bogdan Mykhaylychenko a délivré un match plein.

"Il doit encore apprendre à connaître notre système, mais c’est encourageant", conclut le défenseur central néerlandais à son sujet. Mais le plus dur est souvent de confirmer et l’Ukrainien sera attendu, dimanche prochain, contre l’Excel Mouscron.