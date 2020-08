Marcelo Bielsa devrait prolonger son contrat avec Leeds

Certaines rumeurs indiquaient que Marcelo Bielsa n'était pas sûr de continuer l'aventure avec Leeds. Mais finalement, l'Argentin devrait bien participer au retour des Peacocks en Premier League.

Bonne nouvelle pour les supporters de Leeds ! Selon The Telegraph, Marcelo Bielsa devrait bien prolonger au poste de T1 du club. Alors que certains médias annonçaient qu'il ne resterait pas au club, ce ne serait finalement pas le cas.

L'Argentin voulait des garanties au niveau du mercato et la direction du club promu l'a écouté. L'officialisation du club anglais ne devrait plus tarder. On devrait donc découvrir, pour la première fois, le jeu chatoyant d'El Loco en Premier League.