Plusieurs absents pour le Standard face à Genk

Pour affronter le KRC Genk ce dimanche, Philippe Montanier fait face à de nombreuses absences.

Demain après-midi à partir de 13h30, le Standard de Liège recevra Genk dans le cadre de la troisième journée de Pro League. L'occasion pour les Rouches de surfer sur leur bonne dynamique en glanant une troisième victoire de suite après les succès obtenus face au Cercle à domicile (1-0) puis face à Waasland-Beveren à l'extérieur (1-2).

Néanmoins, les Rouches devront faire sans plusieurs de leurs cadres face au club limbourgeois. En effet, Zinho Vanheusden (suspension) et Samuel Bastien (blessure) sont absents du groupe, tout comme les jeunes William Balikwisha, forfait jusqu'en décembre, et Joachin Carcela-Gonzalez, qui devrait faire son retour en octobre. À noter que, malgré son retour à l'entraînement, Moussa Sissako n'a pas non plus été retenu par Philippe Montanier, sans doute encore trop juste pour reprendre la compétition.