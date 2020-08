Sacré en Ligue des Champions, il veut désormais conquérir le Barça: "Mon club de coeur"

Revigoré par un titre en Ligue des Champions, le Brésilien pourra-t-il séduire Ronald Koeman?

Monté au jeu en fin de rencontre, Philippe Coutinho aura participé à la fête du Bayern, dimanche soir. Une dernière fois: "C'était moin dernier match avec le Bayern", confirme le Brésilien, prêté depuis le début de saison par le Barça.

Et, fort d'un triplé en Allemagne, l'ancien numéro 10 des Reds a déjà fixé son prochain objectif: profiter de l'arrivée de Ronald Koeman pour s'imposer en Catalogne. "Barcelone a toujours été mon club de coeur, j'ai une énorme envie d'y retourner et de surprendre", insiste celui qui était arrivé en 2018, en provenance de Liverpool et qui, après une première saison moyenne, avait pris la direction de la Bavière pour se relancer.