Wanderson : "Déçu ne pas avoir été repris avec les Diables Rouges"

Wanderson a été déçu de ne pas avoir été appelé avec les Diables Rouges pour les rencontres contre le Danemark et l'Islande. Assez peu connu en Belgique, le fils de Wamberto réalise pourtant une belle carrière.

Formé à l'Ajax puis au Beerschot, le joueur a lancé sa carrière au Lierse avant de rejoindre ... Getafe en Liga. Après une saison, il a décidé de rejoindre le Red Bull Salzbourg puis, il a rallié Krasnodar en Russie. Cela fait désormais trois ans qu'il évolue dans le club russe où il est un pion important.

Le joueur de 25 a la nationalité belge et il s'attendait à rejoindre les Diables Rouges. "Je suis un peu déçu, je m'attendais à être repris. J'ai fait deux belles saisons en Russie et je me suis illustré en Europa League", a-t-il déclaré pour Het Laatste Nieuws.

Mais Wanderson, qui intéresserait notamment Everton, ne baisse pas les bras et a un objectif : "J'espère être présent pour l'Euro 2021. J'ai envie de disputer un championnat d'Europe avec la Belgique."