Le premier trophée de la saison anglaise pour Arsenal!

Les Gunners entament la saison 2020-2021 comme ils avaient bouclé la précédente: en soulevant un trophée.

Tradition oblige, et moins d'une semaine après la finale de la Ligue des Champions, c'est par le Community Shields, que s'ouvrait, ce samedi, la saison anglaise. Un duel indécis entre le champion d'Angleterre, Liverpool et le lauréat de la FA Cup, Arsenal, qui se sera finalement joué aux tirs au but.

Pierre-Emerick Aubameyang avait pourtant mis les Gunners sur la bonne voie, en ouvrant le score à la après 12 minutes de jeu seulement. Longtemps brouillons, les Reds ont retrouvé des couleurs après la pause, et Minamino a égalisé à un quart d'heure du terme.

Score de partié après 90 minutes, c'est aux tirs au but que s'est jouée le trophée et à ce petit jeu, les Gunners ont été parfaits. En convertissant leurs cinq tentatives et en profitant du raté de Rihan Brewster pour s'imposer (1,1, tab: 5-4) et pour offrir à Arsenal le 16e Community Shield de son histoire.