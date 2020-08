Ronald Koeman compose son staff au FC Barcelone

Ronald Koeman a décidé de nommer Albert Roca au sein de son staff. L'Espagnol de 57 ans fait ainsi son retour en Catalogne, où il avait déjà été l'adjoint de Frank Rijkaard de 2003 à 2008. Roca était actif en Inde depuis 2016, d'abord au Bengalore FC (2016-2018) puis en tant que directeur sportif à Hyderabad depuis cette année.

[LATEST NEWS]: Albert Roca will be the new fitness coach working alongside @RonaldKoeman



Barça would like to thank @HydFCOfficial for allowing Roca, who was at Barça during the Frank Rijkaard era, to return, and wishes them every success in the next @IndSuperLeague. pic.twitter.com/mzxy9y5EBX