Ivan Leko n'a rien à reprocher à ses joueurs : "Ils ont tout donné !"

Rapidement mené, puis en infériorité numérique, l'Antwerp n'a rien pu faire à Charleroi et Ivan Leko est le premier à l'admettre..

Même s’il ne peut pas en vouloir à ses joueus. Le coach anversois estime d’ailleurs que ses troupes ont entamé la rencontre comme il le voulait. « On a très bien commencé, on a joué vers l’avant, on s’est créé quelques occasions et puis le but, fantastique, de Shamar Nicholson est tombé et ça a été un coup dur pour nous."

"Déçu du résultat, satisfait du contenu"

D’autant qu’il a rapidement été suivi par l’exclusion de Birger Verstraete. "C’est pas de chance pour lui, il est retard, il ne sait pas retirer le pied. Le VAR a décidé de mettre la rouge et à dix c’est devenu plus compliqué pour nous."

Pourtant les troupes du Croate ont continué à y croire. "Même après la carte rouge, les joueurs ont tout donné pendant 90 minutes, ils y ont cru et je ne peux rien leur reprocher. On peux juste féliciter Charleroi parce que l’adversaire était aussi costaud ce soir", ajoute le Croate avant de conclure: "On voulait plus, évidemment, mais je suis satisfait du contenu et du match livré par mon équipe.