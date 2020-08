Philippe Montanier fier de ses troupes : "Cette équipe a une âme"

Le Standard de Liège est allé s'imposer 0-3 au Beerschot ce dimanche après-midi lors de la quatrième journée de Jupiler Pro League. Avec ce succès, les Rouches s'emparent provisoirement de la première place du championnat.

Le Standard de Liège avait à coeur de montrer un tout autre visage offensif ce dimanche après le nul vierge concédé contre Genk à Sclessin le week-end dernier. C'est chose faite avec cette victoire convaincante au Beerschot. "Nous sommes satisfaits. D'autant plus que c'est une victoire contre une équipe vraiment très bonne et difficile à jouer. C'est une belle performance de s'être imposé ici au Kiel", souligne l'entraîneur principal du matricule 16. "Je comprends pourquoi ils ont réalisé ce début de championnat et ne sont pas là par hasard. Le score (0-3) est un peu sévère malgré nos nombreuses occasions", explique le technicien français avant d'évoquer son seul regret à l'issue de la rencontre.

Malgré cette belle victoire, Montanier ne veut pas entendre parler de match référence. "Nous avons concédé trop d'occasions flagrantes et il faudra corriger cela si nous voulons performer lors du match prochain. Niveau offensif, c'est peut-être une rencontre référence avec ces trois buts et les nombreux arrêts du gardien adverse qui a brillé. Je suis satisfait également de cet état d'esprit qui règne dans le groupe. Cette équipe a une âme", a ajouté l'ancien coach de Lens avant d'évoquer la première place provisoire du championnat.

"Être leader est anecdotique. La place la plus importante est celle à la fin du championnat. Nous en sommes loin. C'est comme si nous avions parcouru trois kilomètres lors d'un marathon", précise l'ancien T1 du Stade Rennais.

Ce lundi aura lieu le tirage de l'Europa League. "Le souhait serait de recevoir afin d'éviter le déplacement avec toutes ces règles sanitaires liées au Covid-19. Mais bon, il faudra attendre", a conclu Philippe Montanier.